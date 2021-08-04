«Сбер Еаптека» заявила о росте спроса на услугу по доставке лекарств

В 2021 году россияне стали чаще заказывать лекарства с доставкой на дом на ресурсе «Сбер Еаптека». Самым высоким спросом услуга пользуется в Казани, Ульяновске и Уфе. При этом, как показал опрос ВЦИОМ, подавляющее большинство россиян все еще предпочитают покупать лекарства в аптеке.

За первые шесть месяцев 2021 года общее количество заказов с доставкой «Сбер Еаптеки» выросло на 71%. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Сейчас организация доставляет безрецептурные лекарства на дом в 49 регионах России. Наиболее часто ресурсом пользуются в Казани (более 63% всех заказов в регионе), Ульяновске (51%) и Уфе (50%). В 2021 году оборот компании по заказам с доставкой составил 2,2 млрд руб.

Чаще всего клиентами «Сбер Еаптеки» становятся люди в возрасте от 25 до 34 лет (около 27%) и клиенты от 35 до 44 лет (около 23%). Реже заказы делают покупатели в возрасте 45–54 (16%) и 55–64 лет (17%). Как правило, чаще доставку оформляют женщины (69%).

«С прошлого года «Сбер Еаптека» проводит активную экспансию в регионы: только в 2021 году открылись хабы более чем в 20 городах», — отметила директор по маркетингу и продажам компании Наталья Паршикова.

При этом, как показал опрос ВЦИОМ, большинство россиян (80%) все еще предпочитают покупать лекарства в аптеке. Доля тех, кто чаще заказывает их через интернет, составляет только 4%. Среди тех, кто в последние три месяца заказывал лекарства через интернет, наиболее известны такие сайты, как «Аптека.ру» (52%), «Планета Здоровья» (7%), «Eаптека» (6%), «Фармленд» (5%), «Сбераптека» (4%) и «Аптека от склада» (4%).

Фото: Руслан Мавлиханов

Руслан Мавлиханов

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