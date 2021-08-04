Разрешение на оборот иммунобиологических лекарств теперь можно получить через портал Госуслуг

Росздравнадзор утвердил новую форму заявления о выдаче разрешения на ввод в оборот иммунобиологического препарата, а также разрешил подавать заявления и получать результаты его рассмотрения через портал Госуслуг.

Минюст России 30 июля зарегистрировал приказ Росздравнадзора «О внесении изменений в Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешения на ввод в гражданский оборот в Российской Федерации серии или партии иммунобиологического лекарственного препарата, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 7 июля 2020 г. № 5721».

Теперь разрешение на ввод в оборот иммунобиологических препаратов можно получить через «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

Документом также утверждена новая редакция формы заявления о выдаче разрешения на ввод таких лекарственных препаратов в оборот.

Елена Сидорова

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