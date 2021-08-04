Большинство россиян предпочитают покупать лекарства в традиционных аптеках

Большинство россиян (80%) предпочитают покупать лекарства в аптеке, а доля тех, кто чаще заказывает их через интернет, составляет 4%. При этом более 70% опрошенных ВЦИОМ граждан убеждены, что неспециализированным интернет-магазинам не следует разрешать продажу рецептурных лекарств.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос о предпочтениях граждан при покупке лекарств. Оказалось, что подавляющее большинство россиян предпочитают покупать лекарства непосредственно в аптеке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса.
Около 80% россиян предпочитают ходить за лекарствами в аптеку, услугой интернет-заказа пользуются только 4% опрошенных, еще 9% используют оба способа покупки препаратов в равной степени. Совсем не покупают лекарства 6% россиян.
Те, кто предпочитает ходить в аптеку, называют следующие причины:
- близость аптеки (20%);
- простота и удобство (19%);
- нет необходимости ждать доставку (14%);
- доверие к лекарствам, продающимся в аптеках (12%);
- неумение покупать лекарства через интернет (9%).
Респонденты, которые заказывают лекарства через интернет, объясняют свой выбор так:
- более низкие цены (73%);
- больший выбор (28%);
- удобство (24%);
- экономия времени (23%);
- безопасность (11%).
Более половины опрошенных (63%) чаще покупают лекарства, которые продаются без рецепта, рецептурные лекарства чаще приобретают 8% опрошенных, а 28% — покупают примерно поровну тех и других.
Среди тех, кто в последние три месяца заказывал лекарства через интернет, наиболее известны такие сайты:
- «Аптека.ру» (52%);
- «Планета Здоровья» (7%);
- «Eаптека» (6%);
- «Фармленд» (5%);
- «Сбераптека» (4%);
- «Аптека от склада» (4%).
Четверть россиян сообщили, что скорее стали бы пользоваться маркетплейсами для покупки лекарств, а 69% ответили, что не стали бы. Более того, 70% респондентов убеждены, что не следует разрешать неспециализированным интернет-магазинам продажу лекарств, которые отпускаются по рецепту врача, 17% считают это допустимым.
Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 2 июля 2021 года методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.