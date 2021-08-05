Комиссия Минздрава не стала рассматривать новые препараты для включения в перечень ВЗН

Комиссия по формированию лекарственных перечней Минздрава отказалась включать в перечень программы высокозатратных нозологий (ВЗН) шесть препаратов. Причина отклонения заявок формальная: правила формирования лекарственных перечней не позволяют включать препарат, если его применение увеличит бюджет программы.

Комиссия по формированию лекарственных перечней Минздрава проголосовала против включения пяти противоопухолевых лекарств в перечень программы ВЗН. Во время заседания члены комиссии отклонили заявки на включение венетоклакса, пембролизумаба, аклабрутиниба, ибрутиниба, нилотиниба и сипонимода, передает корреспондент «ФВ».

В начале очередного заседания комиссии представители Минздрава объяснили, что шесть заявленных препаратов не могут быть включены по формальному признаку. Согласно п.3 (1) правил формирования перечней лекарств, утвержденных постановлением правительства № 871 от 28.08.2014, препарат не может быть одобрен для ВЗН, если его включение повлечет увеличение бюджета программы.

«На сегодняшний день объем заявок на закупку препаратов по программе ВЗН уже превышает ее бюджет», — сказал замминистра здравоохранения Сергей Глаголев.

Ранее в 2021 году комиссия одобрила для включение в ВЗН помалидомида , эфмороктокога альфа, кладрибина и иксазомиба.

Пациенты неоднократно обращали внимание на дефицит программы. В июле Всероссийский союз пациентов обратился к президенту с просьбой разобраться с проблемой.

Елена Калиновская

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