Takeda и Frazier будут совместно разрабатывать вакцину от норовируса » Минздрав России исключил из государственного реестра 20 лекарств Министерство здравоохранения Российской Федерации 4 августа отменило государственную регистрацию 20 лекарственных препаратов и исключило их из государственного реестра лекарственных средств. Среди них: – «Ондансетрон-Тева» (ондансетрон), раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 2 мг/мл, производства Плива Хрватска д. о. о. (Республика Хорватия), Фармацевтический завод Тева Прайвэт Ко. Лтд (Венгрия). Противорвотное средство. – «Иринотекан-Тева» (иринотекан), концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, производства Лемери С. А. Де С. В. (Мексика). Противоопухолевое средство, алкалоид. – «Актапароксетин» (пароксетин), таблетки покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, 30 мг, производства Актавис Лтд (Мальта), АО «Актавис» (Исландия). Антидепрессант. – «Гитерна», таблетки вагинальные, производства АО «ВЕРОФАРМ» (Россия). Противомикробное средство. – «Гистамель» (иматиниб), капсулы, 100 мг, производства АО «ВЕРОФАРМ» (Россия). Противоопухолевое средство, ингибитор протеинтирозинкиназы. – «Торин®» (сертралин), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, 100 мг, производства АО «ВЕРОФАРМ» (Россия). Антидепрессант. – «Талинда® ретард» (мебеверин), капсулы пролонгированного действия, 200 мг, производства АО «ВЕРОФАРМ» (Россия). Спазмолитическое средство. – «Астроглиф®» (темозоломид), капсулы, 5 мг, 20 мг, 100 мг, 130 мг, 140 мг, 180 мг, 250 мг, производства АО «ВЕРОФАРМ» (Россия). Противоопухолевое средство, алкилирующее соединение. – «Би-ксикам®» (мелоксикам), таблетки, 7.5 мг, 15 мг, производства АО «ВЕРОФАРМ» (Россия). НПВП. – «Веро-триметазидин» (триметазидин), таблетки покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, производства АО «ВЕРОФАРМ» (Россия). Антиангинальное средство. – «Сальбутабс» (сальбутамол), таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 7.23 мг, производства ООО «Натива» (Россия). Бронходилатирующее средство – бета2-адреномиметик селективный. – «Бенакап» (будесонид), капли назальные 0.05%, производства ООО «Натива» (Россия). Глюкокортикостероид для местного применения. – «Ребетол®» (рибавирин), капсулы 200 мг, производства Шеринг-Плау Лабо Н.В. (Бельгия). Противовирусное средство. – «Спрегаль», аэрозоль для наружного применения, производства Аэрофарм (Франция). Противочесоточное средство. – «Нео-Бронхол®» (амброксол), таблетки для рассасывания без сахара 15 мг, производства Дивафарма ГмбХ (Германия). Отхаркивающее муколитическое средство. – «Резалют® Про», капсулы, производства Каталент Германия Эбербах ГмбХ (Германия). Гепатопротекторное средство. – «Сибутрамина гидрохлорида моногидрат» (сибутрамин), субстанция, производства Шанхай Модерн Фармасьютикал Ко.Лтд (Китай). Анорексигенное средство, подавляющее аппетит. – «Антистакс®», капсулы 180 мг, производства Гинсана СА (Швейцария), Дельфарм Реймс (Франция). Ангиопротекторное средство растительного происхождения. – «Прополиса настойка», настойка, производства ОАО «Марбиофарм» (Россия). Ранозаживляющее и противовоспалительное средство. – «Моксифлоксацин-Альвоген» (моксифлоксацин), таблетки покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, производства Ривофарм С.А. (Швейцария). Противомикробное средство – фторхинолон. Основанием послужили подачи уполномоченными лицами соответствующих заявлений. Ранее Минздрав лишил госрегистрации девять лекарственных препаратов. gxpnews