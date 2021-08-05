CanSino может зарегистрировать свою вакцину от COVID-19 в России в 2022 году

Президент компании «Петровакс» Михаил Цыферов официально заявил, что производитель ожидает регистрации препарата в России. Финальные результаты наблюдения за российскими добровольцами, получившими Конвидецию, ожидаются в первой половине 2022 года. После регистрации «Петровакс» намерен производить вакцину на заводе в Московской области. Препарат также будут поставлять на экспорт.
Разрешение на участие в международном исследовании эффективности препарата было выдано Минздравом РФ в ноябре 2020 года. К исследованию тогда планировали привлечь 8 тысяч российских добровольцев, а всего в мире 40 тысяч участников. На данный момент в исследовании принимают участие 5,4 тысячи человек, из них 3 тысячи – жители Санкт-Петербурга и 800 – жители Москвы. По данным «Петровакс», промежуточные итоги показали 95% эффективности вакцины по предотвращению тяжелых случаев коронавирусной инфекции с 14-го дня после вакцинации.
«Петровакс» ранее заявляла, что в случае регистрации китайской вакцины она сможет производить на заводе в Московской области более 4 млн доз препарата ежемесячно. Затем предполагалось, что объемы производства могут быть увеличены до 10 млн доз в месяц – для этого на предприятии построили четвертую линию.
В июле 2021 года стало известно, что россияне – участники КИ китайской вакцины не были включены в перечень вакцинированных. В связи с этим им не выдавали QR-код и сертификат, что не позволяло им получить услуги в МФЦ, попасть на плановую госпитализацию или посетить кафе.
Фото: vestitula.ru