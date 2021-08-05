ФАС разрешила «Катрену» приобрести «Эркафарм» на определенных условиях

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство АО «Катрен» о приобретении пакета акций АО «Управляющая компания «Эркафарм» на условиях соблюдения предписания, что до совершения сделки будет сокращено количество аптек, принадлежащих этим компаниям в Орловской области. Как сообщает ФАС, это необходимо для «предупреждения и недопущения ограничения конкуренции на фармацевтическом рынке».

Кроме того, в течение трех лет со дня совершения сделки запрещено открывать новые аптечные пункты в Санкт-Петербурге. После истечения этого срока открытие новых объектов необходимо осуществлять по предварительному согласованию с антимонопольной службой.

«С даты совершения сделки обеспечить недискриминационные условия взаимодействия АО «Катрен» с хозяйствующими субъектами, не входящими в одну группу лиц с АО «Эркафарм». Решение ФАС России действует только в совокупности с указанным предписанием и обязательно к исполнению. Неисполнение настоящего предписания влечет административную ответственность в соответствии с Законом о защите конкуренции», – указано в предписании.

В середине июня «ФВ» писал, что АО «Катрен» приобрело 24% акций в АО «Управляющая компания «Эркафарм». Сделка проведена 7 июня 2021 года, сумма не разглашается.

О планах «Катрена» стать совладельцем АО «Эркафарм» стало известно еще в мае. Тогда компания подала в ФАС ходатайство о приобретении контрольной доли (50,01%) сети. Сейчас приобретена лишь часть планируемой доли, но, как следует из пресс-релиза сети, приобретение «Катреном» половины управляющей компании — следующий этап после согласования с ФАС и прохождения всех необходимых процедур.

Фото: katren.ru

Елена Сидорова

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