Доходы Eli Lilly во II квартале упали из-за снижения спроса на препараты

Продажи и чистая прибыль компании Eli Lilly во II квартале этого года снизились. В частности, на доходах сказался запрет на применение моноклональных антител для лечения COVID-19 в США, а также снижение спроса.

Согласно данным отчета Eli Lilly за II квартал 2021 года, прибыль компании снизилась. Она упала с 1,41 млрд долл. (1,55 долл. на акцию) во II квартале 2020 года до 1,39 млрд долл. (1,53 долл. на акцию) в этом году.

CNBC пишет, что на падении доходов сказались разные причины. В частности то, что США полностью запретили применять комбинацию моноклональных антител от Eli Lilly, поскольку они не могут справиться с новыми штаммами коронавируса.

Распространение комбинации моноклональных антител Eli Lilly bamlanivimab и etesevimab было приостановлено представителями здравоохранения США в конце июня, после того как лабораторные анализы показали, что он не эффективен против новых штаммов коронавируса, впервые выявленных в Бразилии и Южной Африке.

Кроме того, в апреле FDA уже отзывал разрешение на экстренное использование bamlanivimab в качестве монотерапии. Eli Lilly тогда сообщала, что комбинация из двух антител нейтрализует больше новых вариантов SARS-CoV-2, чем bamlanivimab в отдельности. Но в итоге оказалось, что она также «не проявляет активность против всех» вариантов коронавируса.

Продажи препаратов на основе антител в этом квартале составили 148,9 млн долл. по сравнению с 810,1 млн долл. в предыдущем квартале. Однако продажи популярного лекарства от диабета «Трулисити» выросли на 25%, до 1,54 млрд долл., что примерно соответствует оценкам аналитиков в 1,53 млрд долл.

Другие факторы роста, такие как препарат от псориаза «Талс», также превзошли ожидания аналитиков, но продажи некоторых препаратов для лечения диабета не достигли целевых показателей. Продажи инъекционного инсулина «Хумалог» выросли на 9%, до 607,6 млн долл.

Чистая прибыль упала до 1,39 млрд долл. за квартал, закончившийся 30 июня, с 1,41 млрд долл. годом ранее.

Николай Соколов

pharmvestnik