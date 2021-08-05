Доля диджитал-контактов с врачами в июле увеличилась на фоне новой волны пандемии

По итогам июля доля личных встреч медицинских представителей в общей структуре мультиканального продвижения несколько снизилась на фоне новой волны пандемии и ковидных ограничений. Позиции личных визитов сохраняются достаточно высокими — 90%. В структуре корпоративной активности доля диджитал-коммуникаций между компаниями-производителями и врачами увеличилась и по-прежнему превышает доковидный уровень.

На фоне продолжающегося распространения коронавируса в июле доля личных визитов в общей структуре мультиканального продвижения лекарственных препаратов несколько сократилась: 61% в июле против 66% в июне. Об этом свидетельствуют данные, приведенные компанией Ipsos, которые имеются в распоряжении «ФВ».

Ранее показатель личных визитов на уровне 61% был отмечен в январе 2021 года. Доля диджитал-каналов (email-рассылки, онлайн-конференции, вебинары) по итогам прошлого месяца составила 38% — показатель сравним с уровнем августа-сентября 2020 года (41-40%) и заметно выше докризисного уровня начала прошлого года. Доля офлайн-мероприятий, доходившая ранее до 5%, сократилась до 1%.

Доля личных коммуникаций медицинских представителей среди всех их контактов в общей структуре продвижения в июле снизилась и составила 90% против 93% в июне.

Компания Ipsos предоставила данные помесячных измерений в течение 2020–2021 годов, полученные онлайн—методом: выборка в июле 2021 составила 306 врачей. Мониторинг проводился в рамках измерений синдикативного проекта Promo «Мониторинг промоционной активности фармацевтических компаний» на основе данных из онлайн—панели врачей без экстраполяции на генеральную совокупность.

Шамиль Ахметзянов

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