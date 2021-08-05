В России вступил в силу перечень одурманивающих веществ

Вступило в силу постановление правительства, в соответствии с которым закись азота, ксенон, а также смесь димедрола и доксиламина с этиловым спиртом отнесены к одурманивающим веществам. Спикер Госдумы назвал закон об ограничении оборота закиси азота одним из самых важных решений в сфере здравоохранения за последние пять лет.

В соответствии с Федеральным законом «Об ограничении оборота закиси азота в Российской Федерации» 24 июля правительство утвердило перечень одурманивающих веществ, в который вошли закись азота (оксид азота (I), динитрогена оксид); ксенон; смесь дифенгидрамина (димедрола) с этиловым спиртом (независимо от их концентрации); смесь доксиламина с этиловым спиртом (независимо от их концентрации). Сегодня, 4 августа, этот документ вступил в силу.

Закон об ограничении оборота закиси азота в России был принят в декабре 2020 года. А за пропаганду или незаконную рекламу закиси азота установили штраф в 1–2 тыс. руб., для должностных лиц и ИП – 10–20 тыс. руб., для юридических лиц — 50–150 тыс. руб. Также введен запрет на использование (потребление) физическими лицами закиси азота для изменения состояния организма человека, не связанного с медицинской помощью. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал этот документ одним из самых важных решений в сфере здравоохранения за последние пять лет.

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