SoftBank приобрел часть акций Roche на 5 млрд долларов

SoftBank объявил о покупке доли акций фармацевтической компании Roche на сумму 5 млрд долл. Японский холдинг решил таким образом отойти от стратегии, направленной на покупку акций технологических и молодых биотехнологических компаний.

Японская холдинговая компания SoftBank приобрела долю акций, не дающих владельцу право голоса, швейцарского фармацевтического производителя Roche на сумму 5 млрд долл., пишет Financial Times. Инициатором приобретения доли выступил бывший трейдер Deutsche Bank Акшай Нахета, который является главой SB Northstar (дочерняя компания SoftBank, созданная в прошлом году для управления сделками японского холдинга). Нахета известен как человек, который предлагает вкладывать инвестиции в очень спорные технологические компании, цены на акции которых впоследствии начинают расти.

Сделка с Roche состоялась всего через несколько месяцев после того, как гендиректор SoftBank Масаеси Сон заявил о сокращении инвестиционного портфеля SB Northstar из-за убытков в размере 5,6 млрд долл. с момента ее основания в июле 2020 года.

Решение о покупке доли крупного фармацевтического производителя знаменует собой отход SB Northstar от стратегии покупки акций технологических и молодых биотехнологических компаний. Однако на фоне новости акции SoftBank упали на 1,1%.

Roche специализируется на диагностике заболеваний, разработке препаратов от рака и множества других заболеваний. Особо прибыльной статьей дохода стали продажи тестов на COVID-19, благодаря которым продажи компании выросли на 51% и составили около трети от общей выручки производителя — 34 млрд долл. Акции Roche выросли в этом году на 18%.

Швейцарская фирма располагает перспективными лекарственными средствами, предназначенными для лечения коронавируса. Препарат компании Actemra, предназначенный для лечения от ревматоидного артрита, был перепрофилирован для лечения пациентов с тяжелой формой COVID-19 и рекомендован Всемирной организацией здравоохранения. Помимо этого, Roche разработала противоковидное лекарство на основе моноклональных антител совместно с американской компанией Regeneron.

Владимир Заболотских

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