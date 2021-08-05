В аптеку своими ногами: только 4% россиян заказывают лекарства через интернет

Возможно, предсказание скорой смерти традиционных аптечных форматов из-за развития e—commerce несколько преждевременны. Только 4% россиян чаще заказывают лекарства через интернет, 80% продолжают ходить в аптеку, а 6% опрошенных вообще не покупают лекарства, такие данные приводит ВЦИОМ.

За прошлый год на онлайн-продажи лекарств выросли на 24% — 46,2 млрд руб., а доля e-commerce в выручке аптечных сетей увеличилась — 13,1% к 9,7%. Воодушевленные эксперты предсказывали рост e-commerce сегмента на 20-25% за два года после разрешения дистанционной продажи рецептурных препаратов. Но, как выяснилось, 80% россиян чаще ходят в аптеку за лекарствами, 4% чаще заказывают их через интернет, 9% покупают лекарства в равной мере он- и офф-лайн. Чаще всего лекарства через интернет покупают жители Дальневосточного федерального округа (11%) и жители городов с населением от 500 до 950 тыс. – 8%.

Можно было бы предположить, что прошлогодний успех онлайн-продаж объясняется пандемией и страхом заразиться в аптеке, но если это и так, то третья волна не напугала людей: за последние три месяца заказывали лекарства через интернет всего 15% россиян. Наиболее популярен этот способ среди жителей городов-миллионников (24%), жителей городов с населением от 100 до 500 тыс. (21%), а в столицах их число меньше, всего 18%. 85% россиян за три месяца не пользовались этой услугой.

Те, кто предпочитает ходить в аптеку самостоятельно, а не заказывать лекарства через интернет, объясняют это близостью аптек (20%), простотой и удобством (19%), тем, что при покупке через интернет нужно ждать доставку (14%), а также большим доверием к лекарствам, продающимся в аптеках (12%). Не умеют покупать лекарства через интернет только 9%.

Те же, кто заказывает лекарства через интернет объясняют свой выбор более низкими ценами — 73%, большим выбором (28%), удобством (24%), экономией времени (23%) и безопасностью (11%).

Тем, кто в последние три месяца заказывал лекарства через интернет, больше всего известны такие сайты, как «Аптека.ру» (52%), «Планета Здоровья» (7%), «E-аптека» (6%), «Фармленд» (5%), а также «Сбераптека» и «Аптека от склада» (по 4%).

С 1 сентября правительство разрешит дистанционную продажу безрецептурных медикаментов не только через аптечные онлайн-сервисы, но и через маркетплейсы, например, Сбермаркет, ЯндексМаркет и т.д. Только четверть опрошенных россиян (25%) сообщили, что стали бы пользоваться маркетплейсами для покупки лекарств, а 69% ответили, что не стали бы. При этом большинство респондентов (73%) убеждены, что маркетплейсы не должны продавать рецептурные препараты, и лишь 17% считают это допустимым.

Методология: в опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.Использовался метод телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.



gxpnews