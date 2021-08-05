«Приходится выбирать – либо пациент, либо компьютер». Что говорят врачи о цифровизации здравоохранения

Участники анкетирования, проведенного Vademecum на платформе «Врачи РФ», отвечая на вопрос «Помогаетли вам информатизация в работе?», разделились во мнениях практически поровну. В числе причин, по которым 50% респондентов считают цифровизацию скорее вредной, чем полезной, были упомянуты такие, например, обстоятельства, как требование дублировать данные одновременно в бумагу и цифру, нехватка мощностей компьютеров и интернета, недоработанные МИС. Все это в итоге отвлекает медиков от пациента в угоду «цифровой бюрократии». В каком состоянии, по мнению самих врачей, пребывает цифровизация здравоохранения – в материале Vademecum.

В опросе, проводившемся в июле 2021 года с помощью профессионального сообщества «Врачи РФ», приняли участие 508 медиков из более 70 регионов. Подавляющее большинство (90%) респондентов – сотрудники государственных медучреждений, оказывающих амбулаторную и специализированную помощь. Как показало анкетирование, медработники в основном считают уровень цифровизации своей клиники низким – 80% опрошенных оценили уровень цифровой зрелости своего рабочего места на 5 баллов из 10 и ниже.

Создание единого цифрового контура индустрии, по представлению подавляющего числа респондентов, должно в теории сократить временные затраты на их деятельность, упростить взаимодействие с другими медорганизациями и ведомствами, помочь собрать медицинские данные и улучшить преемственность лечения пациента.

Почти 90% опрошенных уверены, что цифровизация нужна, но при этом половине респондентов информатизация на данном этапе не помогает. Из числа тех, кто считает, что цифровизация справляется с поставленными задачами, 30% заметили, что стало проще работать с документами пациента, по наблюдениям 27% врачей, сократились и временные затраты на работу.

В составлении анкеты Vademecum в том числе ориентировался на целевые показатели рассчитанного до 2024 года федерального проекта «Создание единого цифрового контура», определяющего основные задачи по информатизации российских клиник.

Ряд этих задач, как показал опрос, исполнителям федерального проекта выполнить удалось. Например, компьютером с выходом в интернет сейчас оборудованы рабочие места у 86% респондентов, также большая часть (66%) опрошенных ведет электронные медицинские карты пациентов. Хуже обстоят дела с документообортом – электронные рецепты выписывают только треть опрошенных, а половина формирует медицинские направления исключительно в бумажном виде.

Причем, судя по результатам опроса, электронные рецепты редко попадают в аптечные информационные системы – обмен между медорганизацией и аптекой зафиксировали лишь 10% респондентов.

Еще менее развита сфера помощи в принятии врачебных решений. Практически у всех опрошенных нет доступа к модулям, помогающим в диагностике, назначении лечения или маршрутизации пациентов. Сами же врачи называют эту опцию наименее полезной в цифровизации.

Мнения. Какой врачи видят цифровизацию в медицине на современном этапе:

По официальным данным, реализация федерального проекта «Создание единого цифрового контура» идет с опережением – в 2020 году, как отчитался заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев, все плановые показатели программы были перевыполнены. По приведенным чиновником данным, МИС с подключением к ЕГИСЗ сейчас используют 82% медорганизаций, а 23% – обеспечивают взаимодействие с порталом госуслуг и передачу данных пациентов на сервис «Мое здоровье».

Согласно регламентам Минздрава РФ, с 1 февраля клиникам разрешено переводить весь документооборот в электронный вид, а в июне регулятором определен список документов, которые в 2021 году необходимо полностью перевести в цифру. С сентября 2021 года у операторов должна появиться возможность выдавать электронные свидетельства о смерти.

Фото: Минздрав РФ

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