Суд в США отклонил иск против J&J по «тальковому делу»

Компания Johnson&Johnson одержала победу в суде Иллинойса, когда присяжные отклонили иск на $50 млн по «тальковому делу», однако десятки тысяч дел все еще находятся на рассмотрении. Фармпроизводитель уточнил, что в настоящее время подано 34,6 тыс. исков, связанных с тальком, по сравнению с чуть более 20 тыс. в прошлом году, сообщает Fierce Pharma.

Дело, рассмотрение которого велось в суде, было возбуждено в 2018 году по инициативе родственников американки Элизабет Дрисколл, умершей от рака яичников в 2016 году. Заявители требовали возмещения ущерба на сумму $50 млн. Присяжные вынесли решение в пользу J&J и постановили, что фармацевтический гигант не несет ответственности.

«Присяжные, внимательно изучив научные данные и представленные факты, единогласно согласились, что детская присыпка J&J безопасна, не содержит асбест и не вызывает рак», — цитирует издание сообщение компании.

1 июня Верховный суд США отклонил апелляцию J&J, добивавшейся отмены решения о выплате около $2,1 млрд в качестве компенсации женщинам, которые утверждают, что в результате использования продукции американской компании у них развился рак. 13 июля суд в США постановил, что J&J должна выплатить $4,7 млрд в виде компенсации 22 женщинам, которые утверждают, что заболели раком яичников после того, как в течение долгих лет использовали производимые компанией детские присыпки на основе талька.

gxpnews