В Челябинской области разоблачили четыре аптечных картеля

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Челябинской области готовится возбудить дело в отношении ООО «Рифарм М» (Москва), ООО «Фармсклад» (Сосновский район Челябинской области), ООО «Портер» (Московская область) и ООО «А-Фарм» (Уфа). Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Признаки нарушения антимонопольного законодательства были выявлены по итогам проведения совместной с сотрудниками правоохранительных органов внеплановой выездной проверки в отношении ООО «Фармсклад». В присутствии понятых и представителя организации сотрудники Челябинского УФАС России и стражи порядка осмотрели помещения и изучили документы общества с ограниченной ответственностью по адресу регистрации.

В результате проверки признаки заключения нескольких антиконкурентных соглашений – картелей усматриваются в действиях следующих хозяйствующих субъектов: ООО «Рифарм М», ООО «Фармсклад» и ООО «Портер»; ООО «Фармсклад» и ООО «Портер»; ООО «Фармсклад», ООО «Портер» и ООО «А-Фарм»; ООО «Портер» и ООО «А-Фарм».

Эти компании участвовали в торгах, которые проводились в соответствии с законодательством о контрактной системе и законодательством о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в том числе в рамках реализации национальных проектов.

В УФАС по Челябинской области рассказали, в чем выразились признаки антиконкурентных соглашений:

– сотрудники ООО «Рифарм М» занимались кадровой работой (подбором персонала, приемом и увольнением, переводом сотрудников) для данных хозсубъектов;

– по юридическому адресу найдены печати ООО «Рифарм М», ООО «Фармсклад» и других лиц;

– во время осмотра помещения найдены служебная записка и объяснительная от сотрудников ООО «Рифарм М», которая свидетельствует о намеренной подаче заявок от нескольких участников в двух аукционах. Общая сумма начальных цен контрактов по ним составляет более 60 миллионов рублей;

– ООО «Рифарм М», ООО «Фармсклад», ООО «Портер» и ООО «А-Фарм» при участии в торгах в 2019-2021 годах использовали один IP-адрес, предоставленный индивидуальному предпринимателю, подбиравшему аукционы для ООО «Рифарм М» и ООО «Портер» в эти годы;

– совпадают свойства файлов заявок в части их оформления;

– использовался ряд поведенческих моделей – «карусель», «единственный победитель», «единственный поставщик»;

– в большинстве исследованных торгов хозяйствующие субъекты подавали заявки последовательно (друг за другом) в небольшой период времени, составлявший до нескольких минут.

gxpnews