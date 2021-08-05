Eisai увеличила прогноз по выручке в 2021 финансовом году

Выручка японской фармкомпания Eisai в I квартале 2021 финансового года выросла на 20% до 98,9 млрд йен ($1,8 млрд), сообщает фармпроизводитель. Чистая прибыль увеличилась на 73% до 42,2 млрд иен ($387 млн).

В Eisai отметили, что выручка в I квартале «значительно выросла» из-за роста продаж препаратов Lenvima/Kisplyx, Halaven и Fycompa, а также авансового платежа в размере 49,6 млрд иен ($454 млн) от Bristol Myers Squibb в рамках соглашения о разработке конъюгата антитело-лекарственного средства MORAb-202.

Продажи онкологических препаратов компании выросли на 18% до 56,1 млрд иен ($514 млн). Продажи препарата Lenvima/Kisplyx увеличились на 27% до 44,2 млрд иен ($404 млн). Этот же показатель для онкопрепарата Halaven вырос на 8,5% до 10,2 млрд иен (93%). Объем продаж неврологических лекарственных средств фармпроизводителя сократился на 22% до 34,1 млрд йен ($312 млн).

В текущем финансовом году, начавшемся 1 апреля 2021 года и заканчивающимся 31 марта 2022 года, Eisai ожидает, что выручка вырастет на 8,5% до 701 млрд иен ($6,4 млрд), что больше по сравнению с предыдущим прогнозом в 681 млрд иен ($6,2 млрд). Между тем, согласно прогнозам, чистая прибыль за год увеличится на 39% до 59 млрд иен ($540 млн) по сравнению с предыдущим прогнозом в 45 млрд иен ($412 млн).

gxpnews