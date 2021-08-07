В России возможен дефицит иммуноглобулина

Минпромторг предупредил о риске возникновения дефицита иммуноглобулина в Российской Федерации из-за низкой установленной предельной отпускной цены на препарат. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

«В июне Минпромторг России проинформировал Росздравнадзор о риске возникновения дефектуры лекарственного препарата с МНН «иммуноглобулин человека нормальный» из-за низкой установленной предельной отпускной цены на этот лекарственный препарат, а также в связи с недостаточным количеством и высокой стоимостью сырья (плазма крови), которое необходимо для производства препарата», – отметили в министерстве.

Минпромторг регулярно отслеживает наличие лекарств на отечественном рынке, в том числе из перечня ЖНВЛП. Периодически разные регионы сообщают в министерство о нехватке иммуноглобулина. Она закрывается совместно с российскими производителями. Кроме того, по данным производителя иммуноглобулина АО «НПО «Микроген», все поступающие в организацию заявки о необходимости поставить препарат максимально оперативно решаются.

Как стало известно ранее, российские пациенты с врожденными нарушениями иммунитета недополучают «Иммуноглобулин».

gxpnews