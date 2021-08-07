Мурашко сообщил о выпуске в России 53 млн доз вакцин против коронавируса

В России выпущено в гражданский оборот 53 млн доз вакцин против коронавируса, при этом привиты от COVID-19 почти 39 млн человек, заявил глава Минздрава.

За последнюю неделю количество вакцинированных от коронавируса увеличилось на 4 млн человек и составило 38,9 млн. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

По словам Мурашко, в России выпущено в гражданский оборот 53 млн доз вакцин против коронавируса. Он отметил, что вакцинация лиц старшего возраста имеет эффект, отмечается снижение заболеваемости среди пожилых людей.

Министр сообщил, что около 915 тыс. человек с коронавирусом или подозрением на него находятся под наблюдением, 78% из них лечатся амбулаторно, около 196 тыс. пациентов с ковидом или подозрением на него находятся на стационарном лечении. Около 11% всех госпитализированных с этим заболеванием находятся в тяжелом состоянии.

Елена Сидорова

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