Bayer купит биофармацевтическую компанию Vividion Therapeutics за 2 млрд долларов

Bayer заявила, что приобретет компанию Vividion за 2 млрд долл. В настоящее время она работает над методами лечения рака и различных воспалительных заболеваний.

Немецкая Bayer заявила, что приобрела американскую биофармацевтическую компанию Vividion Therapeutics за 2 млрд долл., сообщается на сайте компании. Ожидается, что сделка будет закрыта в III квартале. Она включает авансовый платеж в размере 1,5 млрд долл., а также возможные промежуточные платежи на сумму до 500 млн долл.

После закрытия сделки Bayer будет владеть полными правами на проприетарную платформу Vividion, которая включает три интегрированных компонента: новую технологию химиопротеомического скрининга, интегрированный портал данных и запатентованную химическую библиотеку.

В настоящее время компания работает над антагонистом фактора транскрипции NRF2 для потенциального лечения мутантного рака NRF2 и активаторами NRF2 при множественных воспалительных заболеваниях, включая синдром раздраженного кишечника, а также над дополнительными активами, которые находятся на доклинической стадии.

«Это приобретение является краеугольным камнем нашей стратегии по подпитке нашего портфолио революционными инновациями, — сказал Стефан Элрих, член правления Bayer AG и президент подразделения Bayer Pharmaceuticals. — Технология Vividion является самой передовой в отрасли, и она продемонстрировала свою способность определять кандидатные препараты, которые могут воздействовать на сложные белки».

В январе Bayer заключила соглашение о сотрудничестве с CureVac для поддержки дальнейшей разработки и помощи с поставками вакцины против COVID-19 от СureVac — CVnCoV.

Николай Соколов

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