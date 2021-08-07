Минздрав зарегистрировал третью четырехвалентную вакцину от гриппа

Санкт-Петербургский институт вакцин и сывороток ФМБА России стал третьим производителем четырехвалентной вакцины от гриппа. Препарат называется «Флю-М Тетра». РУ на препарат выдал Минздрав 4 августа 2021 года, говорится в официальном сообщении компании.

Согласно данным ВОЗ, трехвалентные вакцины содержат вирус гриппа A(H3N2), пандемический вирус A(H1N1) и вирус гриппа В одной из двух линий – Ямагата или Виктория. В четырехвалентные вакцины входят все четыре компонента.

Первую такую вакцину в 2018 году зарегистрировала компания «Петровакс Фарм», в 2019 году на рынок вышла вакцина ООО «Форт», которым владеет «Нацимбио». В этот же год Минздрав закупил этот препарат на 2 млрд руб.

Госпоставки вакцин «Гриппол Квадривалент» (НПО «Петровакс Фарм») в 2020 году составили 34,7 млн руб., «Ультрикс Квадри» («Форт») – 2,9 млрд руб. В первом полугодии 2021 года «Ультрикс Квадри» закуплено на 7,9 млн руб.

Квадривалентная вакцина дороже. Например, в списке ЖЛВЛП стоимость дозы «Ультрикс Квадри» составляет 368,68 руб. (без НДС) за дозу, а просто «Ультрикс» – 209,76 руб.; «Гриппол Квадривалент» – 372,63 руб., а «Гриппол Плюс» – 176 руб.

Фото: spbniivs.ru

Елена Калиновская

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