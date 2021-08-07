Минздрав рекомендовал включить в список ЖНВЛП еще один препарат от СМА

Комиссия по формированию лекарственных перечней Минздрава рекомендовала препарат для лечения спинной мышечной атрофии (СМА) рисдиплам к включению в Перечень ЖНВЛП с 2022 года. В 2021 году в перечень вошел другой препарат для больных со СМА – нусинерсен.

Комиссия по формированию лекарственных перечней Министерства здравоохранения проголосовала за включение лекарства для больных СМА рисдиплам в Перечень ЖНВЛП. Препарат под торговым наименованием «Эврисди» выпускает Roche. Компания уже поставляет лекарство по сниженной цене для России, на этом же уровне будет зафиксирована цена в списке ЖНВЛП, передает корреспондент «ФВ».

Согласно данным AlphaRM, за первое полугодие в госсегменте приобретено почти 4 тыс. упаковок рисдиплама на сумму 2,6 млрд руб. По информации сайта zakupki.gov.ru, одна упаковка рисдиплама обходится государству в 669,4 тыс. руб. (с НДС). При максимальной дозировке в год необходимо 30 упаковок, то есть максимальная стоимость годового курса чуть превышает 20 млн руб. Это примерно 270 тыс. долл., за рубежом стоимость курса выше 300 тыс. долл.

В 2021 году в Перечень ЖНВЛП включен другой препарат для больных СМА – нусинерсен. Его под маркой «Спинраза» выпускает Biogen. Одна упаковка препарата стоит 5,65 млн руб. В первый год необходимо семь упаковок препарата (годовой курс 39,55 млн руб.), со второго года достаточно трех упаковок (годовой курс 16,95 млн руб.). В первой половине 2021 года в госсегменте приобретено 2,2 тыс. упаковок нусинерсена на сумму 11,4 млрд руб.

Препараты закупает Центр лекобеспечения Минздрава для фонда «Круг добра».

Комиссия Минздрава также проголосовала за включение в Перечень ЖНВЛП препарата лумакафтор+ивакафтор для лечения муковисцидоза. Его выпускает Vertex Pharmaceuticals под торговым наименованием «Оркамби». Это лекарство также закупается для «Круга добра».

Лекарство зарегистрировано только в конце 2020 года. В прошлом году регионы закупали препарат за границей по специальному разрешению Минздрава. Было приобретено 23 упаковки за 26,3 млн руб. (около 1,14 млн руб. за упаковку).

Елена Калиновская

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