Большинство препаратов Bayer показали рост продаж на десятки процентов во II квартале

Bayer увеличила свои продажи на 8% во II квартале 2021 года, что принесло ей 12,9 млрд долл. дохода. По словам гендиректора компании, все подразделения Bayer показали рост на десятки процентов. Теперь компания ожидает годовой доход в размере 52 млрд долл.

Общий заработок немецкой фармацевтической компании Bayer во II квартале этого года составил 12,9 млрд долл. Продажи выросли на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в финансовом отчете производителя.

«Продажи во всех подразделениях выросли на десятки процентов», — подчеркнул генеральный директор Bayer Вернер Бауманн. Высокий рост показали продажи лекарственных средств, отпускаемых по рецепту, — 12,6%, составив 5,3 млрд долл.

Наиболее прибыльным оказался «Ксарелто», препарат, предназначенный для лечения тромбоза и профилактики инсульта и тромбоэмболии. В этом квартале он принес компании 1,4 млрд долл., что на 10,1% больше, чем в прошлом году. За ним следует лекарственное средство «Эйлеа» от неоваскулярной возрастной макулярной дегенерации, продажи которого выросли на 25,2% и составили 841,9 млн долл. Рост продаж на 20,9% был отмечен у гормонального контрацептива «Джес», который заработал во II квартале для Bayer 226,2 млн долл. Прибыль от реализации препарата «Адемпас», прописываемого при хронической тромбоэмболической легочной гипертензии (ХТЭЛГ), составила 165,8 млн долл., что на 12% больше, чем в предыдущем году.

Тем не менее есть препараты, продажи которых оказались сильно ниже, чем во II квартале 2020 года. Среди них лекарство от метастатического колоректального рака «Стиварга» (выручка — 132,6 млн долл., снижение на 13,2%), лекарственное средство «Нексавар», предназначенное для борьбы с метастатическим почечно-клеточным и печеночно-клеточным типами рака (выручка — 130 млн долл., снижение на 34,9%), и препарат от рассеянного склероза ремиттирующего течения «Бетаферон» (94,7 млн долл., снижение на 28,6%).

Помимо этого, крупной доходной статьей Bayer остаются продажи безрецептурных препаратов, выручка от которых составила 1,5 млрд долл., что на 7,4% выше, чем в прошлом году.

Bayer увеличила свои прогнозы на фоне успешных финансовых результатов и ожидает получить до 52 млрд долл. с продаж в конце 2021 года. Ранее оценки годовых доходов были более пессимистичными. Компания добавила, что чистая прибыль на одну акцию составит от 7,6 до 7,8 долл.

Владимир Заболотских

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