Moderna увеличила доходы по итогам II квартала

Moderna опубликовала финансовый отчет за II квартал, согласно которому общая прибыль компании достигла 4,4 млрд долл. Причем, в том же квартале прошлого года этот показатель составил 66 млн долл. Помимо этого, были оглашены результаты исследования бустерной дозы вакцины производителя, которая оказалась способна защитить от штамма коронавируса «Дельта».

Компания Moderna сообщила, что ее общая выручка во II квартале 2021 года составила 4,4 млрд долл. Годом ранее этот показатель был на уровне всего 66 млн долл. Об этом стало известно из финансового отчета производителя.

Столь высокий рост доходов стал возможен благодаря продажам вакцины от COVID-19 mRNA-1273, разработанной Moderna. Компания отметила, что в течение квартала она поставила 199 млн доз препарата по всему миру, которые принесли ей 4,2 млрд долл.

При этом чистая прибыль Moderna достигла отметки в 2,8 млрд долл. В аналогичный период 2020 года убытки компании составили 117 млн долларов. Производитель лекарств добавил, что в этом году планируется выпустить от 800 млн до одного миллиарда доз mRNA-1273. Кроме того, производитель заключил предварительные соглашения о закупках вакцины на сумму 20 млрд долл. в 2021 году.

Прибыль на акцию достигла показателя в 6,93 долл.

Генеральный директор Moderna Стефан Бансель подчеркнул, что «гордится достигнутым прогрессом». Также он рассказал, что помимо мРНК-вакцины от коронавируса компания проводит испытания мРНК-препаратов от инфекционных, сердечно-сосудистых, онкологических, редких заболеваний и аутоиммунных расстройств.

К примеру, компания ведет подготовку исследований мРНК-вакцин против гриппа, цитомегаловируса, респираторно-синцитиального вируса, уже ведутся испытания вакцины от вируса Зика.

Бансель добавил, что сегодня появились данные исследований, свидетельствующие об устойчивой эффективности вакцины mRNA-1273 в 93% случаев в течение шести месяцев после вакцинации. Однако штамм «Дельта» продолжает представлять реальную опасность. Тем не менее бустерная доза препарата смогла обеспечить, по его словам, «надежную» защиту от этого варианта коронавируса.

Владимир Заболотских

pharmvestnik