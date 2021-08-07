РФПИ пообещал в августе устранить задержки с экспортом второго компонента «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подтверждает, что из-за значительного увеличения мощностей по производству вакцин временные задержки с поставкой второго компонента будут полностью устранены в августе. Эта информация размещена на сайте фонда.

«Спутник V» наладил производственное партнерство с производителями в 14 странах и в сентябре дополнительно удвоит свои мощности благодаря нашему партнерству с ведущими производителями, в том числе с Индийским институтом сыворотки, крупнейшим в мире производителем вакцин», — говорится в сообщении.

22 июля сообщалось, что советник президента Аргентины Сесилия Никколини предупредила руководство РФПИ, что Буэнос-Айрес может разорвать контракт на покупку вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за задержек в поставках.

В РФПИ заявили, что, «вопреки некоторым неточным сообщениям СМИ, ни одна страна не расторгла контракт на поставку «Спутник V», а спрос на вакцину продолжает значительно расти.

Фонд также сообщает, что будет ускорена работа с другими производителями вакцин над подходом смешивания и подбора препаратов, который вызывает сильный и более продолжительный иммунный ответ.

Елена Сидорова

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