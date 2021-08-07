Вопрос централизации системы электронных рецептов обещают рассмотреть в Госдуме осенью

Система оформления электронных рецептов должна быть федеральной и не может иметь под собой коммерческой основы. Такого мнения придерживается первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Натаров. По его словам, введение цифровых рецептов не должно отразиться на кошельке пациентов.

«Необходимо предусмотреть возможность акцептировать рецепт в любом регионе, независимо от того, где он выдан, — рассказал «ФВ» Натаров, комментируя пресс-конференцию, которая прошла 4 августа в Национальной службе новостей и была посвящена началу онлайн-продажи Rx-препаратов. — Чтобы подключить все аптеки, следует обеспечить устойчивую связь и интернет во всех уголках страны, иначе теряется смысл».

Нужно исключить коррупцию — любые незаконные схемы, которые могут возникнуть на любом этапе и привести в том числе к навязыванию пациенту лекарственных препаратов определенных брендов, отметил депутат. «Когда аптеки перейдут на электронные рецепты, на рынок грянет шквал лоббистов. Но это недопустимо», — отметил Натаров.

«Необходимо вносить изменения в законодательство и запускать пилотные проекты в регионах, — сказал представитель Госдумы. — Осенью обязательно этот вопрос будет проработан на межведомственной подкомиссии в Государственной думе с участием профильных министерств и ФАС, где подробно разберем механизм работы системы».

Фото: duma.gov.ru

Екатерина Погонцева

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