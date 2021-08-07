Британский регулятор обвинил Pfizer в завышении цен на фенитоин

Управление по защите конкуренции и рынкам (CMA) заявило 5 августа, что фармкомпании Pfizer и Flynn Pharma нарушили закон о конкуренции, установив «неоправданно высокие» цены на фенитоин, лекарство от эпилепсии, сообщает FirstWordPharma. Согласно заявлению регулятора, Pfizer воспользовалась законодательной лазейкой, сняв товарный знак с препарата, ранее известного как эпанутин, чтобы на него не распространялось ценовое регулирование в отличие от брендовых лекарств.

CMA утверждает, что в течение четырехлетнего периода Pfizer взимала с Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) на 780–1600% больше за препарат, чем до 2012 года, а затем отправляла его Flynn Pharma, которая продавала лекарство на 2300–2600% дороже в сравнении с первоначальной ценой. После повышения цен компаниями расходы NHS при закупке фенитоина выросли с примерно 2 млн фунтов стерлингов ($2,9 млн) за год до примерно 50 млн фунтов стерлингов ($70 млн).

В CMA добавляют, что «так как Pfizer и Flynn Pharma были основными поставщиками этого лекарства в Великобритании, у NHS не было иного пути, кроме как закупать препарат по неоправданно высоким ценам».

gxpnews