Импорт СИЗ из Китая в Россию в 2020 году составил $2 млрд

Импорт средств индивидуальной защиты (СИЗ) из Китая в Россию в 2020 году в денежном выражении составил $2,01 млрд. По данным Федеральной таможенной службы, в прошлом году Китай ввез медицинскую одежду на $691 млн; маски, полумаски и респираторы – на $659 млн; бахилы, перчатки и другие средства защиты – на $437 млн. Для сравнения: в 2019 году показатель импорта составил $0,57 млрд. С декабря 2020 года госзакупки импортных масок оказались под запретом. Импорт средств индивидуальной защиты (СИЗ) из Китая в Россию в 2020 году в денежном выражении составил $2,01 млрд. По данным Федеральной таможенной службы, в прошлом году Китай ввез медицинскую одежду на $691 млн; маски, полумаски и респираторы – на $659 млн; бахилы, перчатки и другие средства защиты – на $437 млн. Для сравнения: в 2019 году показатель импорта составил $0,57 млрд. С декабря 2020 года госзакупки импортных масок оказались под запретом.

На глобальном рынке Китай в 2020 году смог нарастить экспорт масок и других средств защиты за год на 300%. Аналитики Института мировой экономики Петерсона (PIIE) подсчитали, что в 2020 году Китай экспортировал медицинские маски и респираторы на $53,8 млрд (на $48,8 больше, чем в 2019 году), щитки для лица – на $16,8 млрд ($3,5 млрд в 2019 году), защитную одежду – на $10,8 млрд ($9,9 млрд в 2019 году), перчатки – на $3,9 млрд ($2,9 млрд в 2019 году).

В Евросоюз Китай в 2020 году поставил СИЗ на $23,4 млрд, в 2019 году показатель был на уровне $3,9 млрд. Экспорт китайских средств защиты в США также за год показал стремительный рост. Если в 2019 году было продано СИЗ на $7,1 млрд, то в 2020 году поставки возросли до $24,6 млрд.

«Данные по торговле не демонстрируют индикаторов того, что изменения в контроле качества товаров из КНР или напряжение в отношениях Китая и США повлияли на китайский экспорт товаров индивидуальной защиты», – уточнили специалисты PIIE.

В декабре 2020 года Правительство РФ приняло решение приостановить до конца 2021 года импорт масок и других СИЗ, произведенных за пределами стран ЕАЭС, для поддержки российских производителей. По состоянию на ноябрь 2020 года на складах компаний оставались нераспроданными 141 млн масок. Также был введен запрет на закупку профильных медизделий в совместных конкурсах с другими видами промышленных товаров. Кроме того, медицинские маски больше не могут быть предметом одного контракта или одного лота с другими отдельными видами промышленных товаров.