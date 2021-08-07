Минздрав прекратил действие регистрационных удостоверений 19 препаратов

По заявлениям владельцев регистрационных удостоверений Минздрав отменил государственную регистрацию 19 лекарственных препаратов. Половина отозванных препаратов принадлежит российским компаниям.

Из государственного реестра исключены 19 лекарственных препаратов. Основанием для принятия Минздравом решения об отмене регистрации стали заявления владельцев лекарств.

Российская компания АО «Верофарм» отозвала регистрацию семи препаратов:

«Гитерна», таблетки вагинальные, АО «Верофарм», Россия, РУ ЛС-002187 от 12.03.2012 г.;

«Гистамель» (иматиниб), капсулы 100 мг, АО «Верофарм», Россия, РУ ЛП-002066 от 13.05.2013 г.;

«Торин®» (сертралин), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, 100 мг, АО «Верофарм», Россия, РУ Р N003379/01 от 17.03.2009 г.;

«Талинда® ретард» (мебеверин), капсулы пролонгированного действия 200 мг, АО «Верофарм», Россия, РУ ЛП-004297 от 17.05.2017 г.;

«Астроглиф®» (темозоломид), капсулы 5 мг, 20 мг, 100 мг, 130 мг, 140 мг, 180 мг, 250 мг, АО «Верофарм», Россия, РУ ЛП-003152 от 20.08.2015 г.;

«Би-ксикам®» (мелоксикам), таблетки 7,5 мг, 15 мг, АО «Верофарм», Россия, РУ ЛС-002177 от 29.12.2011 г.;

«Веро-триметазидин» (триметазидин), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, АО «Верофарм», Россия, РУ Р N002624/01 от 02.06.2008 г.

Другие отозванные с рынка препараты

«Резалют® Про», капсулы 300 мг, Берлин-Хеми/Менарини Фарма, Германия, ЛСР-007221/08 от 10.09.2008 г.;

«Ондансетрон-Тева» (ондансетрон), раствор для внутривенного и внутримышечного введения 2 мг/мл, Плива Хрватска д.о.о., Республика Хорватия, РУ ЛС-000897 от 14.09.2011г.;

«Иринотекан-Тева» (иринотекан), концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл, Лемери С.А. Де С.В., Мексика, РУ ЛСР-000972/10 от 15.02.2010 г.;

«Актапароксетин» (пароксетин), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, 30 мг, Актавис Лтд, Мальта, РУ ЛСР-002868/08 от 18.04.2008 г.;

«Сальбутабс» (сальбутамол), таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 7,23 мг, ООО «Натива», Россия, РУ Р N002277/01 от 23.06.2008 г.;

«Бенакап» (будесонид), капли назальные 0,05%, ООО «Натива», Россия, РУ Р N002836/01 от 30.03.2011 г.;

«Ребетол®» (рибавирин), капсулы 200 мг, Шеринг-Плау Лабо Н.В., Бельгия, РУ П N011755/01 от 24.12.2009 г.;

«Спрегаль», аэрозоль для наружного применения, Аэрофарм, Франция, РУ П N012309/01 от 31.05.2007 г.;

«Нео-Бронхол®» (амброксол), таблетки для рассасывания, без сахара 15 мг, Дивафарма ГмбХ, Германия, РУ ЛСР-007558/08 от 18.09.2008 г.;

«Антистакс®», капсулы 180 мг, Дельфарм Реймс, Франция, РУ П N015635/01 от 23.03.2009 г.;

«Прополиса настойка», настойка, ОАО «Марбиофарм», Россия, РУ ЛСР-009625/08 от 03.12.2008 г.;

«Моксифлоксацин-Альвоген» (моксифлоксацин), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, Алвоген Фарма Трейдинг Юроп ЕООД, Болгария, РУ ЛП-003795 от 18.08.2016 г.

Таисия Кубрина

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