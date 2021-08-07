Тумусов раскритиковал идею сократить до минимума перечень безрецептурных лекарств

При сокращении перечня безрецептурных лекарств жители отдаленных пунктов столкнутся с большими трудностями, а нагрузка на врачей возрастет многократно, считает первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. Ранее первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил сократить до минимума перечень лекарств, отпускаемых в аптеках без рецепта, чтобы люди не занимались самолечением.

Решение о сокращении до минимума перечня безрецептурных препаратов негативно отразится на россиянах, отметил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. В частности, по его словам, с трудностями столкнутся жители отдаленных населенных пунктов, сведется на нет эффект от закона о дистанционной продаже безрецептурных препаратов, а также увеличится запись к врачам.

«У нас очень много отдаленных населенных пунктов, где попасть человеку к врачу и получить рецепты на необходимые лекарства — это составляет некоторые проблемы. Спешить с тем, чтобы везде запретить, — это не тот метод, который будет помогать людям. Единственное ограничение может быть — «нехорошие» лекарства», — сказал парламентарий (цитата по dumatv.ru).

Он также считает, что такое решение приведет к сокращению положительного эффекта от закона о дистанционной продаже лекарств, даже если будет разрешено через интернет приобретать рецептурные препараты.

«Конечно, это будет увеличение записи к врачу, даже, условно говоря, за «несчастным» анальгином. Это неправильно», — заключил Тумусов.

Ранее первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров направил письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко, в котором предложил сократить до минимума перечень лекарств, отпускаемых в аптеках без рецепта. По его мнению, многие граждане занимаются самолечением и пренебрегают визитами к врачам.

Фото: Олег Кирюшкин

Елена Сидорова

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