Чистая прибыль Siemens Healthineers в III квартале выросла на 46% до €395 млн

Выручка Siemens Healthineers в III квартале 2021 финансового года выросла на 38,9% до €5 млрд, сообщает компания. Скорректированный EBIT удвоился и достиг €945 млн, а рентабельность по этому показателю составила 18,8%.

Чистая прибыль компании выросла на 46% до €395 млн. Скорректированная базовая прибыль на акцию увеличилась по сравнению с III кварталом предыдущего года на 84% — с €0,31 до €0,56. Свободный денежный поток увеличился по сравнению с предыдущим годом более чем вдвое и достиг €852 млн.

По итогам 2021 финансового года компания ожидает роста выручки на 17–19% на сопоставимой основе (предыдущий прогноз — от 14 до 17%). Скорректированная базовая прибыль на акцию ожидается в размере от 1,95 до 2,05 евро (предыдущий прогноз — от 1,90 до 2,05 евро).

Siemens Healthineers предлагает клинические приложения на основе искусственного интеллекта и цифровые решения, которые играют все более важную роль в медицинских технологиях нового поколения и укрепляют положение компании в области диагностики in vitro, систем высокотехнологичной терапии с визуальным контролем и диагностики in vivo. Siemens Healthineers также предоставляет широкий спектр сервисов и решений, которые улучшают возможности учреждений здравоохранения по оказанию высококачественной и эффективной медицинской помощи пациентам.

gxpnews