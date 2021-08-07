Минздрав России зарегистрировал новую вакцину от гриппа

Министерство здравоохранения Российской Федерации зарегистрировало новую четырехвалентную вакцину от гриппа «Флю-М Тетра», которую разработал и производит Санкт-Петербургский институт вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России по технологии полного цикла. Информация об этом появилась на сайте агентства.

В клинических исследованиях препарата поучаствовали более 500 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. В 2021 году вакцина получит расширение по показаниям для применения у детей от 6 до 17 лет и пожилых людей старше 60 лет. По такому показателю, как оценка иммуногенности, «Флю-М Тетра» показала результаты, превосходящие препарат сравнения. Новая вакцина формирует иммунитет против четырех актуальных штаммов вируса гриппа согласно рекомендациям ВОЗ.

Вакцины линейки «Флю-М» производят по оригинальной технологии. Она в том числе обеспечивает меньшее остаточное содержание куриного белка, если сравнить с зарубежными аналогами, что особенно актуально для аллергиков.

В Санкт-Петербургском институте вакцин и сывороток ФМБА России заявили о том, что «Флю-М Тетра» будет предложена для поставки в рамках национального календаря профилактических прививок осенью этого года. За счет производственных мощностей института в Красном Селе получится выпускать порядка 20 миллионов доз четырехвалентной вакцины ежегодно. Предприятие планирует нарастить мощности до 40 миллионов доз к следующему сезону.

gxpnews