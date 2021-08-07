Испытание Libtayo против рака легкого прекращается досрочно из-за хороших данных о выживаемости

Испытание онкопрепарата Libtayo компаний Sanofi и Regeneron приостановлено досрочно из-за положительных данных по увеличению выживаемости. Средство показало хорошие результаты эффективности против распространенного немелкоклеточного рака легкого.

Испытание фазы III ингибитора PD-1 Libtayo (цемиплимаб) от Sanofi и Regeneron в сочетании с двухкомпонентной химиотерапией на основе препаратов платины было прекращено на раннем этапе после достижения первичной конечной точки общей выживаемости у пациентов с распространенным немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ). Об этом сообщает издание PharmaTimes.

В исследование были включены пациенты с метастатическим или местнораспространенным заболеванием и опухолями с плоскоклеточной или неплоскоклеточной гистологией. По данным первоначального анализа у 466 пациентов сочетание Libtayo с химиотерапией снизило риск смерти на 29% по сравнению с одной только химиотерапией.

Планируется, что эти данные лягут в основу нормативных документов, которые компании подадут в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

«Libtayo в сочетании с химиотерапией увеличил среднюю общую выживаемость до 22 месяцев у пациентов с распространенным немелкоклеточным раком легкого по сравнению с 13 месяцами при использовании только химиотерапии», — заявила одна из исследователей, Миранда Гогишвили.

«Примечательно, что в исследование III фазы были включены пациенты с различными характеристиками болезни, которые трудно поддаются лечению, а также пациенты с местнораспространенным заболеванием. Эти данные добавляются к растущему количеству доказательств, подтверждающих эффективность Libtayo при распространенном немелкоклеточном раке легкого», — добавила она.

Николай Соколов

pharmvestnik