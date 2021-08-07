«Неохим Плюс» возведет в Воронежской области завод по выпуску нитриловых перчаток за 1,85 млрд рублей

Компания «Неохим Плюс» намерена вложить 1,85 млрд рублей в строительство завода по производству смотровых нитриловых перчаток на территории особой экономической зоны «Центр» в Воронежской области. Реализация проекта рассчитана на два этапа, первый из которых намечен на 2023 год. Мощность производства не раскрывается. Компания «Неохим Плюс» намерена вложить 1,85 млрд рублей в строительство завода по производству смотровых нитриловых перчаток на территории особой экономической зоны «Центр» в Воронежской области. Реализация проекта рассчитана на два этапа, первый из которых намечен на 2023 год. Мощность производства не раскрывается.

На первом этапе проекта запланировано строительство производственного комплекса с двумя линиями, а также поставка оборудования и ввод объекта в эксплуатацию. В ходе второго этапа будут смонтированы две дополнительные линии для выпуска медизделий.

Завод будет производить нитриловые перчатки из жидкого бутадиен-нитрильного латекса в упаковках по 100 штук. В компании рассчитывают на поставки по госзаказу, включая клиники, лаборатории и исследовательские центры, а также в розничную торговлю и ритейл. Кроме того, в перспективе поставщика – экспорт продукции в страны ЕАЭС и ЕС.

На предприятии будет создано 72 рабочих места, суммарный объем инвестиций в проект оценивается в 1,85 млрд рублей.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Неохим Плюс» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в апреле 2021 года, юрлицо принадлежит совладельцу строительной компании «Магистраль» Виталию Литенко. Финансовые показатели не раскрываются.

В марте 2021 года производство нитриловых перчаток в Тольятти запустил Самарский завод медицинских изделий (СЗМИ), общий объем инвестиций оценивается в 360 млн рублей. Мощность производства составит 108 млн пар медицинских перчаток в год. В августе 2020 года совладельцы СЗМИ анонсировали строительство второго завода на территории особой экономической зоны «Лотос» в Астраханской области. Там завод будет выпускать 445 млн пар перчаток в год, компания вложит в строительство 1,6 млрд рублей.

Помимо СЗМИ, производство нитриловых перчаток в Котовске мощностью 509,2 млн пар в год намерен организовать подведомственный Минпромторгу РФ Тамбовский пороховой завод, на территории особой экономической зоны «Калуга» – компания «Медицинские изделия 21», а в Орловской области – ООО «Альфапластик Мед». Объем инвестиций в проекты оценивается в 1,5 млрд рублей, 400 млн рублей и 232,5 млн рублей соответственно.