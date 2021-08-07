Bayer за $2 млрд приобретет американского разработчика онкопрепаратов Vividion

Немецкая Bayer AG 5 августа объявила о заключении соглашения на покупку американской биофармацевтической компании Vividion Therapeutics, специализирующейся на разработке препаратов для терапии онкологических и иммунных заболеваний. Общая стоимость сделки составит до $2 млрд. Немецкая Bayer AG 5 августа объявила о заключении соглашения на покупку американской биофармацевтической компании Vividion Therapeutics, специализирующейся на разработке препаратов для терапии онкологических и иммунных заболеваний. Общая стоимость сделки составит до $2 млрд.

По условиям соглашения Bayer заплатит $1,5 млрд авансом и еще $500 млн в качестве роялти с продаж лексредств, разработанных с использованием платформы Vividion Therapeutics, на которую немецкая фармкомпания получит полные права. Закрытие сделки ожидается в третьем квартале 2021 года.

Платформа, разработанная и запатентованная Vividion, состоит из трех компонентов – новой технологии химиопротеомного скрининга, интегрированного портала данных и собственной химической библиотеки. Она предназначена для создания онкологических и иммуномодулирующих препаратов. Предполагается, что в дальнейшем платформу можно будет использовать для разработки лекарств и от других заболеваний.

Bayer AG – немецкая химико-фармацевтическая компания, основанная в 1863 году. Выручка компании в 2020 году составила 41,4 млрд евро, убыток – 10,5 млрд евро. Vividion Therapeutics – американская биофармацевтическая компания со штаб-квартирой в штате Калифорния, основана в 2014 году. Финансовые показатели компании не раскрываются.

В январе 2021 года Bayer подписала соглашение с CureVac о совместной работе над вакциной от COVID-19, получившей название CVnCoV. По условиям соглашения, обладателем торговой лицензии на препарат в ЕС будет CureVac, а Bayer – в других странах.