На имущество свердловского производителя ИВЛ наложили арест из-за неуплаты таможенных платежей

Свердловская транспортная прокуратура санкционировала решение Екатеринбургской таможни о наложении ареста на имущество производителя медоборудования «Тритон-Электроникс» из-за неуплаты таможенных платежей на сумму 1,1 млн рублей. В качестве обеспечительной меры арест наложен на автомобиль компании. Свердловская транспортная прокуратура санкционировала решение Екатеринбургской таможни о наложении ареста на имущество производителя медоборудования «Тритон-Электроникс» из-за неуплаты таможенных платежей на сумму 1,1 млн рублей. В качестве обеспечительной меры арест наложен на автомобиль компании.

Как сообщает надзорный орган, задолженность возникла из-за предоставления таможенным органам «недостоверных сведений о классификационном коде товаров». В результате региональное управление ФТС направило уведомление об оплате, а также с санкции прокурора наложило арест на автомобиль компании.

«В случае неуплаты участниками внешнеэкономической деятельности таможенных платежей на арестованное имущество может быть обращено взыскание в доход государства в порядке исполнительного производства», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Vademecum направил запрос в «Тритон-Электроникс».

«Тритон-Электроникс» поставляет аппараты ИВЛ под брендом Zisline, мониторы пациента, пульсоксиметры и комплектующие для реанимационного оборудования. По данным СПАРК-Интерфакс, основными владельцами компании выступают Игорь Лившиц (доля 30,14%), Алексей Чистяков (доля 21,15%), Николай Сафонов (доля 12,16%), Александр Дробинин и Виктор Котов (доли в 8%). В 2019 году производитель выручил 853,89 млн рублей, чистая прибыль составила 160,3 млн рублей.

В декабре 2017 года «Тритон-Электроникс» презентовал совместный проект по производству медоборудования для анестезиологии и реанимации под брендом Triton/Mindray с Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics. Предполагалось, что производство разместится на базе «Тритон-Электроникс» в Екатеринбурге.

В ноябре 2020 года компания анонсировала организацию производственной площадки по сборке аппаратов ИВЛ в центре Екатеринбурга. Предприятие расположится в 11-этажном офисном комплексе на улице Бажова, который переоборудуют под нужды компании. Объем инвестиций в проект не раскрывается, мощность производства планируется на уровне 250 аппаратов ИВЛ в месяц.