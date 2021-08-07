Правительство РФ направит 1,7 млрд рублей на обеспечение льготников лекарствами и медизделиями

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 6 августа объявил о намерении правительства дополнительно выделить регионам 1,7 млрд рублей для обеспечения льготных групп населения лекарствами и медицинскими изделиями. Также средства пойдут на предоставление лечебного питания детям-инвалидам. В июне правительство установило новый норматив ежемесячных финансовых затрат на соцпомощь для льготников – с 1 февраля сумма выплат составит 929,8 рубля (вместо текущих 886,4 рубля).

«Сегодня дополнительно направим регионам на эти цели почти 1,7 млрд рублей. Важно своевременно довести эти средства до субъектов Российской Федерации, чтобы они смогли приобрести необходимые для людей медикаменты», – подчеркнул премьер.

В июне 2021 года Михаил Мишустин объявил об установлении нового норматива ежемесячных финансовых затрат на социальную помощь для льготных групп населения. Вместо 886,4 рубля, которые были установлены в 2020 году, с 1 февраля 2021 года льготные категории граждан будут ежемесячно получать помощь в размере 929,8 рубля «в виде социальной услуги по обеспечению в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера)».

Всего на получение льготных лекарств и медицинских изделий имеют право более 20 категорий льготников. В их числе инвалиды, люди с хроническими заболеваниями, дети до трех лет (для многодетных семей – до шести лет), участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, чернобыльцы, представители малочисленных народов Севера и граждане, проживающие в зоне отселения.

Правительство в декабре 2020 года также расширило список специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов на 2021 год. Перечень пополнился 11 позициями – до 86 наименований. Туда добавили питание для детей с ацидемией, лейцинозом и муковисцидозом. Среди новых позиций – смеси Мilupa MSUD, Мilupa OS, Nutrien Standard, Nutrien Diabet.