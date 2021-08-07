Московские власти заявили о рекордных результатах экспорта медицинского оборудования

За первые пять месяцев года столичные производители медицинского оборудования экспортировали товаров на 22,34 млн долл., что в 2,1 раза превышает прошлогодние показатели. Продукция поставлялась в 81 страну мира, лидером по закупкам стал Казахстан.

С января по май столичные поставки медицинской техники увеличились в 2,1 раза (на 116,3%) и составили 22,34 млн долл. Это рекордные результаты экспорта этой продукции по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов порталу mos.ru.

Лидирует в экспорте за рубеж терапевтическая дыхательная аппаратура. За первые пять месяцев московские производители поставили ее на 4,77 млн долл.

Кроме того, Москва поставила за рубеж компьютерные томографы на 3,95 млн долл., устройства для механотерапии на 1,87 млн долл. и медицинскую рентгеновскую аппаратуру на 1,81 млн долл.

«С января по май этого года московские производители экспортировали медицинскую технику в 81 страну мира, при этом лидером по закупкам стал Казахстан — сумма поставок достигла 6,85 млн долл. Это на 100,3% выше показателей 2019 года», — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Елена Сидорова

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