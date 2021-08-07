Pfizer и Flynn Pharma повторно обвинили в завышении цены на препарат от эпилепсии на 2600%

Британский антимонопольный регулятор обвинил Pfizer и Flynn Pharma в завышении цен на препарат от эпилепсии. Компании провели дебрендинг препарата и увеличили на него цену на 2600%. Обвинение выдвигается уже не в первый раз, однако ранее производителям удавалось избежать штрафов.

Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) вновь заявило о нарушении антимонопольного законодательства фармацевтическими компаниями Pfizer и Flynn Pharma, которые установили «неоправданно высокие» цены на препарат фенитоин от эпилепсии. В 2016 году CMA уже назначило оштраф примерно в 125 млн долл. за повышение цен на фенитоин. Однако в 2018 году компании подали апелляцию и выиграли дело, сняв с себя штрафные санкции.

Апелляционный трибунал по вопросам конкуренции в то время не поддержал заключение CMA о том, что увеличение цен было незаконным злоупотреблением лидирующим положением на рынке, поскольку Управление неправильно применило юридические критерии, чтобы доказать неправомерность подобного ценообразования.

Дело было отправлено обратно в британский антимонопольный регулятор, который не смог получить одобрение суда для обжалования решения. В июне 2020 года CMA решило возобновить расследование дела.

Согласно данным антимонопольного регулятора, Pfizer воспользовалась лазейкой, осуществив дебрендинг лекарственного средства, известного до сентября 2012 года под торговым наименованием Epanutin, и отнеся его к классу дженериков. Это было сделано с целью обхода правил установления цен.

CMA утверждает, что в течение четырех лет Pfizer продавала препарат Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS) по цене, увеличенной на 780–1600%. Британские оптовики и аптеки закупали лекарство по еще более высоким ценам — больше на 2300–2600%, чем было установлено ранее. Если в 2012 году NHS потратила на фенитоин примерно 2,9 млн долл., то в 2013 году затраты возросли до 70 млн долл. Поскольку Pfizer и Flynn Pharma были основными поставщиками препарата, у NHS не было «иного выбора, кроме как платить неоправданно высокие цены за это жизненно необходимое лекарственное средство», в котором нуждаются 48 тыс. британцев, страдающих от эпилепсии.

Владимир Заболотских

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