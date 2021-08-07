Продажи иммуноглобулина человека в рознице и госзакупках за первое полугодие снизились на 41%

Реализация иммуноглобулина человека нормального за первое полугодие 2021 года снизилась на 41% в рублях по сравнению с таким же периодом прошлого года. Минпромторг в свою очередь предупредил Росздравнадзор о риске возникновения дефицита препарата. Сами производители сообщали о возможных перебоях с поставками еще в конце прошлого года.

Продажи иммуноглобулина человека нормального в первом полугодии 2021 года снизились на 36% в упаковках и на 41% в рублях. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании AlphaRM.

Так, за первые шесть месяцев 2020 года было реализовано 181,6 тыс. упаковок на сумму 1,8 млрд руб. За аналогичный период 2021 года в рознице и госзакупках было продано 116 тыс. упаковок за 1,1 млрд руб.

Рынок всех иммуноглобулинов, зарегистрированных в России, за первое полугодие 2021 года относительно того же периода прошлого года сократился на 3% в упаковках и на 22% в рублях.

Источник: AlphaRM

В Министерстве промышленности и торговли «ФВ» сообщили, что в адрес ведомства периодически поступает информация о нехватке препаратов в регионах. «В адрес Минпромторга России в рабочем порядке периодически поступает информация от разных регионов о нехватке препарата, которую Минпромторг России совместно с отечественными производителями закрывает», — сказали в пресс-службе.

О рисках возникновения дефицита иммуноглобулина в регионах также сообщила газета «Известия».

Издание со ссылкой на председателя Общества пациентов с первичным иммунодефицитом (ОППИД) Антона Емелина указало, что дефицит препарата наблюдается в 80% регионов России, в том числе в Санкт-Петербурге, Краснодарском и Приморском краях, Нижегородской, Астраханской, Воронежской, Ленинградской и Московской областях, а также в республиках Башкирия и Чувашия. По информации «Известий», Минздравы и территориальные подразделения Росздравнадзора этих регионов признали нехватку препарата в официальных ответах на запросы общественников.

Производители иммуноглобулина предупреждали о возможных перебоях с поставками в конце прошлого года. По данным фонда «Подсолнух», среди опрошенных пациентов в 34 регионах 57% респондентов в то время испытывали трудности с получением лекарства, в том числе из-за отсутствия препарата в аптеке. В российском филиале CSL Behring фонду в свою очередь сообщали, что на поставки препарата мог повлиять дефицит сбора плазмы из-за пандемии COVID-19.

В Минпомторге «ФВ» уточили, что в июне этого года министерство проинформировало Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения о риске возникновения дефектуры лекарственного препарата с МНН «иммуноглобулин человека нормальный». Как пояснили в пресс-службе, это связано с низкой установленной предельной отпускной ценой на указанный лекарственный препарат, а также нехваткой и высокой стоимостью сырья (плазмы крови), необходимого для производства препарата.

«По информации АО «НПО «Микроген», являющегося производителем лекарственного препарата с МНН «иммуноглобулин человека нормальный», все поступающие в адрес организации заявки о необходимости поставки указанного лекарственного препарата решаются максимально оперативно», — добавили в Минпромторге.

«ФВ» направил запрос в Минздрав и Росздравнадзор.

Маргарита Грошева

Вероника Догузова

pharmvestnik