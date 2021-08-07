IRIS завоевала четыре награды премии «Зеленый Крест»

На прошедшей в конце июля церемонии награждения фармацевтической премии «Зеленый Крест» компания IRIS взяла сразу четыре награды, став одним из рекордсменов по числу завоеванных побед.

Работодатель года

«Нижегородская аптечная сеть», входящая с 2017 года в партнерство IRIS, признана работодателем года.

«Нижегородская аптечная сеть» включает два бренда: Farmani и «Аптечество».

Компания насчитывает более 320 аптек в Москве, Санкт-Петербурге, Владимире, Кирове и Йошкар-Оле. В штате сети трудится 1300 сотрудников.

«Победа в этой номинации вполне обоснована и заслужена», — заявили в компании. Собственный учебный центр сети включает 9 учебных классов во всех регионах присутствия, систему наставничества для новых специалистов и руководителей аптек, обучение ассортименту, навыкам продаж, управленческим навыкам. В нем проводится групповое и индивидуальное, очное и дистанционное обучение, а также практика для студентов фармацевтических образовательных организаций.

«Нам приятно получать эту награду, — отметил заместитель генерального директора по оптимизации бизнес-процессов, «Нижегородская аптечная сеть» Александр Аверьянов. — Мы признательны нашим коллегам и партнерам — всем, кто поддержал и проголосовал за нас. Мы стараемся организовать такую рабочую среду и атмосферу в компании, которая позволит работникам добиваться еще больших побед и успехов, стараемся максимально развивать наших сотрудников. У нас широкие возможности для карьерного роста: оплачиваемые учебные отпуска и курсы повышения квалификации, предусмотрена оплата за стаж работы в компании».

Компания года

Сразу две торговые марки IRIS признаны лидерами в категории «Компания года». Бренд Consumed одержал победу в номинации «Собственная торговая марка», а торговая марка Mirida признана лучшей среди бальзамов для губ.

Consumed появился на российском рынке в 2017 году и уже хорошо знаком широкой аудитории. Ассортимент включает более 400 наименований. Это витамины, БАД, изделия медицинского назначения, продукты для диетического питания и здорового образа жизни, предметы санитарии и гигиены, а также косметическая продукция.

Mirida — средства базового ухода за кожей лица и тела: кремы, помады, бальзамы, маски, соли для ванн и другие продукты.

«Мы очень рады, что наши СТМ завоевали не только доверие наших покупателей, первостольников и даже врачей на территории нашего присутствия, но также стали заметны участникам профессионального фармацевтического сообщества, — отметила заместитель генерального директора по коммерческой деятельности IRIS Диляра Акбулатова. — Все наши успехи — это не просто высокое качество самих продуктов и ответственный подход к выбору производителей, но и высокий уровень профессионализма всей команды сотрудников и партнеров IRIS в маркетинге СТМ. Результаты продаж СТМ и победы в премиях вдохновляют нас на дальнейшее развитие — освоение новых категорий, ценовых сегментов и даже каналов продаж для наших СТМ».

Как отметили в компании, «этой победы не было бы, если бы не сотрудники офиса, фармацевты и провизоры, которые демонстрируют отличное знание ассортимента СТМ, искусство эффективного общения с покупателями и приверженность общему делу».

Напомним, в этом году Consumed победил не только в премии «Зеленый Крест», но и стал лауреатом II степени в номинации «Лучшая собственная торговая марка» по версии премии Private Label Awards 2021.

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Товары под СТМ IRIS можно приобрести как в аптеках партнерства, так и на популярных маркетплейсах: Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет.

Персона года

Генеральный директор IRIS Галина Орлова одержала победу в категории «Персона года» в номинации «Глава аптечной сети». Стоит отметить, что Галина имеет медицинское образование, свою карьеру в фармацевтическом бизнесе начала в 2002 году, поработав в таких компаниях, как Solvay Pharma (в настоящее время входит в состав Abbot), Pfizer, «Промомед». В 2015 году она возглавила IRIS, став первым сотрудником и одним из идейных вдохновителей партнерства.

Полученные награды подтверждают амбициозные планы IRIS по закреплению лидерских позиций на фармрынке, о которых компания объявила в январе 2021 года. В частности, речь шла о намерении объединить аптечные сети из ТОП20. Первым крупным сотрудничеством IRIS стало партнерство с ГК «Фармаимпекс», в рамках которого оборот организации (в перерасчете на 2020 год) вырос до 70 млрд руб.

Материал партнера: IRIS

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