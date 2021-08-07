Компания «Фармстандарт» выпустила в оборот почти 60% вакцины «Спутник V»

Фармацевтическое предприятие «Фармстандарт» стало лидером по количеству контрактов на производство вакцины «Спутник V» от коронавируса. Компания выпустила в оборот почти 60% препарата, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные подсчеты, основанные на данных реестра Росздравнадзора.

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи разместил в Российской Федерации 11 контрактов на производство 90,2 миллиона доз «Спутника V» общей стоимостью 95,2 миллиарда рублей с начала 2021 года, пишет издание, ссылаясь на подсчеты с данных портала госзакупок. Сейчас в обороте находится объем в 30 миллионов доз «Спутника V» стоимостью 57 миллиардов рублей. Это газете подтвердили в Минздраве и Минпромторге.

По информации «Коммерсанта», около 82% из этого объема приходится на структуры компании «Фармстандарт» (владелец холдинга – Виктор Харитонин). Она ввела в обращение почти 60% вакцины, получив порядка 33,2 миллиарда рублей.

Кроме того, по 11% ввели в обращение структуры «Лекко» (на 6,1 миллиарда рублей) и «Генериум» (на 6,5 миллиарда рублей). Их также контролирует Виктор Харитонин. Еще на 2,2 миллиарда рублей (3,8% от всех находящихся в обороте доз) вакцину «Спутник V» выпустила компания «Биокад». Входящая в АФК «Система» компания «Биннофарм» произвела около 14% препарата на 7,8 миллиарда рублей. Еще 2,2% вакцины на 1,3 миллиарда рублей выпустил сам Центр имени Гамалеи.

Осведомленные о ситуации источники газеты подтвердили, что больше всего вакцины «Спутник V», которая на начало августа этого года находится в обороте, произвели аффилированные с предприятием «Фармстандарт» и его владельцем компании. Производство субстанции препарата возможно велось на мощностях «Генериума».

gxpnews