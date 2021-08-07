Путин поручил выделить допсредства на создание лекарств от тяжелых инфекций

Президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании с членами правительства, прошедшем в режиме видеоконференции, дал поручение о выделении дополнительных средств ведущим российским научным центрам, которые создают препараты для борьбы с тяжелыми инфекциями.

По словам главы государства, до совещания у него состоялся разговор с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко о том, что необходимо выделить допсредства для ведущих научных центров страны, занимающихся разработкой соответствующих лекарственных средств, чтобы бороться с тяжелыми инфекциями.

«Доложите, пожалуйста, председателю правительства, я думаю, это нужно сделать, причем в ближайшее время. Подготовьте эти предложения», – сказал Путин Мурашко.

Российский президент также обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину: «Михаил Владимирович, мы с министром обсуждали некоторые вопросы. Он доложит вам отдельно. Я попросил бы вас тоже соответствующим образом отреагировать».

«Принято, Владимир Владимирович», – ответил Мишутин.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости повышения темпов вакцинации от коронавирусной инфекции в России.

gxpnews