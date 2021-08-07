«Биннофарм Групп» инвестировала 1 млрд рублей в развитие завода в Ставрополе

Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» (объединяет профильные активы АФК «Система») реализовала в Ставрополе инвестиционный проект на один миллиард рублей. Речь идет о модернизации предприятия «Биоком».

По словам генерального директора ««Биннофарм Групп»» Рустема Муратова, завод «Биоком» был оснащен современным европейским оборудованием, в том числе удалось внедрить технологию грануляции, которую ранее не применяли на предприятии. Кроме того, была создана техническая лаборатория с целью наработки образцов для клинических исследований и совершенствования процесса изготовления препаратов.

«Модернизация поспособствовала выводу предприятия на новый технологический уровень и повышению показателей эффективности. В этом заключается подход «Биннофарм Групп» к развитию производственных площадок», – отметил Рустем Муратов.

Продуктовый портфель пополнился препаратами, изготавливающимися с применением новых технологий – одновременно с обновлением завода компания проводила НИОКР и регистрировала новые МНН. Результатом стало увеличение портфеля производственной площадки на треть – до 42 наименований. 16 из них входят в перечень ЖНВЛП – препараты для лечения заболеваний нервной системы, желудочно-кишечного тракта, туберкулеза, профилактики гриппа и ОРВИ.

«Биннофарм Групп», как сообщалось ранее, планирует вывести на рынок 150 новых препаратов в течение пяти лет.

gxpnews