Gilead предупредила о распространении поддельных лекарств компании от ВИЧ

Американская биофармацевтическая компания Gilead Sciences сообщила о том, что на рынке США распространяются фальсифицированные и контрафактные версии ее комбинированного препарата для лечения ВИЧ Biktarvy®, а также препарата для профилактики и лечения ВИЧ Descovy®.

Дистрибьюторы, не уполномоченные компанией продавать лекарства под торговой маркой Gilead, занимались сбытом этих подделок аптекам. Там на оригинальные флаконы Gilead нанесли фальшивые пломбы или этикетки, во флаконах содержались неправильные таблетки. Как заявили в компании, лекарства под маркой Gilead могут быть гарантированно подлинными и безопасными только при покупке через официальных дистрибьюторов компании.

Главный медицинский директор Gilead Sciences Мердад Парси подчеркнул, что компания предпринимает активные действия, чтобы полагающиеся на лекарства Gilead медработники и люди могли с уверенностью отличать подлинную продукцию компании от поддельной, иногда опасной для человеческого здоровья и жизни.

Gilead обратила внимание потребителей на ключевые элементы подлинных препаратов Biktarvy и Descovy. Оригинальные таблетки Biktarvy представляют собой пурпурно-коричневые капсулы с надписью «9883» на одной стороне и «GSI» на другой. Оригинальные таблетки Descovy – это синие прямоугольные таблетки с надписью «225» на одной стороне и «GSI» на другой.

Компания Gilead ранее сообщила о падении выручки во II квартале 2021 года.

gxpnews