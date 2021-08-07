Китайская компания Sinovac направит $60 млн на производство вакцин в Чили

Китайская фармацевтическая компания Sinovac Biotech объявила о строительстве предприятия, производящего готовые вакцины (этап розлива и упаковки) в Чили с $60 млн инвестиций.

Как передает агентство Reuters, Чили удалось провести одну из самых быстрых кампаний по вакцинации в мире. На сегодня полностью вакцинировано более 60% населения, в том числе уже доставлено 19,6 миллиона доз вакцины CoronaVak, которую разработала компания Sinovac.

Запланировано строительство завода в районе Сантьяго в первом квартале 2022 года. Кроме того, Sinovac намерена возвести центр исследований и разработок в северном регионе Антофагаста.

С середины июля руководство китайской фармкомпании рассматривало возможность построить завод в Чили, способный к производству 50 миллионов доз вакцин различных типов.

Китайская вакцина компании Sinovac – CoronaVac – оказалась эффективна на 83,5%, нежелательные явления зарегистрировали у 18,9% человек из группы, получившей препарат, и у 16,9% участников из группы плацебо. Предварительные итоги III фазы исследования были опубликованы в журнале The Lancet.

gxpnews