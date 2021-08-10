В пяти регионах России за полгода не состоялось ни одной закупки иммуноглобулина человека

В России за первые полгода не состоялись почти 80% аукционов на закупку иммуноглобулина человека нормального. В пяти регионах страны не было завершено ни одной закупки. Ранее Минпромторг сообщил, что получает информацию о нехватке препарата в регионах.

За первое полугодие 2021 года в пяти регионах России не состоялось ни одного аукциона на закупку иммуноглобулина человека нормального. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Headway, с которыми ознакомился «ФВ».

Речь идет о Тамбовской, Ульяновской областях, Республике Тыва, городе Севастополь и Ненецком автономном округе.

Всего было объявлено аукционов: Тамбовская область — на 15,1 млн руб.

Ульяновская область — на 11, 7 млн руб.

Республика Тыва — на 9,1 млн руб.

Севастополь — на 4,4 млн руб.

Ненецкий автономный округ — на 394,4 тыс. руб.

По данным Headway, за первые шесть месяцев текущего года 77,9% (в рублях) аукционов на закупку иммуноглобулина человека нормального были отменены. Так, всего было объявлено аукционов на сумму 5,3 млрд руб. Из них были завершены торги на сумму 1,2 млрд руб., а часть аукционов общей суммой 3,2 млн руб. находится на стадии работы комиссии. Размещение остальных аукционов на общую сумму 4,1 млрд руб. было отменено.

В первом полугодии 2020 года доля отмененных аукционов на закупку иммуноглобулина человека составила 27,5% (в рублях). Тогда было отменено аукционов на 1,1 млрд руб.

Но во второй половине 2020 года число несостоявшихся закупок препарата возросло. За последние шесть месяцев были отменены аукционы на сумму 1,7 млрд руб., или 49,8% от всех объявленных.

Как сообщал «ФВ», согласно данным AlphaRM, реализация иммуноглобулина человека в первом полугодии 2021 года снизилась на 36% в упаковках и на 41% в рублях.

Министерство промышленности и торговли в свою очередь сообщило, что в адрес ведомства периодически поступает информация о нехватке препаратов в регионах.

В ведомстве также уточнили, что в июне этого года Минпромторг проинформировал Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения о риске возникновения дефицита лекарственного препарата с МНН «иммуноглобулин человека нормальный». Как пояснили в пресс-службе, это связано с низкой установленной предельной отпускной ценой на указанный лекарственный препарат, а также нехваткой и высокой стоимостью сырья (плазмы крови), необходимого для производства препарата.

Председатель Общества пациентов с первичным иммунодефицитом (ОППИД) Антон Емелин в свою очередь сообщил газете «Известия», что дефицит препарата наблюдается в 80% регионов России, в том числе в Санкт-Петербурге, Краснодарском и Приморском краях, Нижегородской, Астраханской, Воронежской, Ленинградской и Московской областях, а также в республиках Башкирия и Чувашия. По информации «Известий», минздравы и территориальные подразделения Росздравнадзора этих регионов признали нехватку препарата в официальных ответах на запросы общественников.

Производители иммуноглобулина предупреждали о возможных перебоях с поставками в конце прошлого года. Они указывали, что на ситуацию мог повлиять дефицит сбора плазмы из-за пандемии COVID-19.

Маргарита Грошева

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