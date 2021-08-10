Москва нарастила экспорт лекарств в Восточную Европу во время пандемии

Фармацевтические предприятия Москвы во время пандемии нарастили поставки лекарственных препаратов в Восточную Европу. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, сообщается на сайте mos.ru.

Речь идет о расфасованных лекарствах и иммунологических препаратах для розничной торговли. Один из главных покупателей московских препаратов – Молдавия, закупившая в 2020 году лекарств на 8,84 млн долл., что на 42,3% больше, чем в 2019 году.

Латвия по итогам 2020 года приобрела произведенные в Москве иммунологические препараты на 6,16 млн долл., что на 30,5% выше, чем в 2019 году. Также в 2020 году столичные власти отметили увеличение московского экспорта фармацевтики в Болгарию (на 91,3% больше, чем в 2019 году), Словакию (на 51,6%) и Сербию (на 7,5%).

В прошлую пятницу власти Москвы сообщили о рекордных результатах экспорта медоборудования: за первые пять месяцев 2021 года другим странам поставили продукцию на 22,34 млн долл., что на 116,3% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Речь идет о терапевтической дыхательной аппаратуре, компьютерных томографах, устройствах для механотерапии и медицинской рентгеновской аппаратуре. Одним из лидеров по экспорту медицинской техники стал Казахстан, который купил аппаратуру на 6,85 млн долл. (на 100,3% выше показателей 2019 года).

Григорий Дубов

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