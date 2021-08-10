Дженерики Teva сэкономили $43,1 млрд мировым системам здравоохранения в 2020 году

Израильская фармацевтическая компания Teva отчиталась о том, какой вклад внесла в экономику и здравоохранение 15 из 60 стран своего присутствия в прошлом году.

Согласно отчету компании, подготовленному на основе независимого анализа Matrix Global Advisors (MGA), ее дженерики сэкономили $43,1 млрд долларов системам здравоохранения по всему миру в 2020 году. Благодаря лекарственным препаратам Teva система здравоохранения США сохранила $28,8 млрд за прошлый год. С помощью препаратов компании системы здравоохранения в девяти европейских странах, в том числе в Великобритании, Германии и Испании, достигли экономии в $9,6 млрд.

В пандемию коронавирусной инфекции производственные, дистрибьюторские и научно-исследовательские объекты Teva не прекращали свою работу во избежание перебоев в поставке лекарственных препаратов для порядка 200 миллионов принимающих препараты компании ежедневно пациентов. Кроме того, израильская фармкомпания обеспечила 250 тысяч рабочих мест и внесла вклад в размере $52 млрд в ВВП в 15 странах.

По словам президента и главного исполнительного директора Teva Коре Шульца, в 2020 году компания, несмотря на пандемию, продолжала открывать возможности для доступа к качественным и недорогим лекарственным препаратам.

«Опубликованный отчет показывает, в какой степени наше лидерство в области производства дженериков способствует социально-экономическому развитию и снижению общих финансовых затрат на здравоохранение, особенно в США, где только в прошлом году мы помогли системе здравоохранения сэкономить $28,8 млрд. Из них $4,2 млрд – это средства, которые сэкономили непосредственно пациенты», – прокомментировал Коре Шульц.

Как отметили в компании, по мере развития в США рынка биосимиляров (менее дорогостоящие версии оригинальных биологических лекарственных препаратов, при изготовлении которых используются живые клетки или организмы), ожидается, что на протяжении 2020-2024 годов совокупная экономия от применения препаратов Teva вырастет, превысив $100 млрд.

Полный текст исследования о вкладе Teva в экономическое развитие стран своего присутствия в 2020 году (на английском языке) доступен по ссылке.

Teva ранее опубликовала финансовые результаты по итогам II квартала 2021 года.

gxpnews