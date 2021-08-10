Продажи диагностических реагентов в России выросли в 2020 году на 19%

Пандемия COVID-19 ускорила динамику продаж диагностических реагентов в России. За 2020 год было продано на 19,1% больше диагностических средств — 77,9 млн упаковок, свидетельствует анализ BusinesStat.

Для диагностики коронавирусной инфекции отечественные и зарубежные компании оперативно разрабатывали тесты-системы и активно предлагали их медицинским лабораториям. Объем других исследований при этом сократился в связи со снижением доступности медпомощи по направлениям, не связанным с лечением коронавируса.

Продажи диагностических реагентов в России выросли за 2016–2019 годы на 14,5% — с 57,1 млн до 65,4 млн упаковок. Количество лабораторных исследований, проведенных за счет государственного финансирования и средств пациентов, увеличилась за этот период на 2,8% — с 272,2 млн до 279,7 млн. Продажи реагентов росли быстрее, так как повысилась доля комплексов анализов, различных панелей и чекапов в арсенале медицинских лабораторий.

Аналитики прогнозируют дальнейшее увеличение продаж диагностических реагентов в России в 2021 году — на 15,4%, до 89,9 млн упаковок. Росту рынка будет способствовать реализация отложенного спроса на исследования, не связанные с коронавирусом.

В 2022–2025 годы, согласно прогнозу, по мере стабилизации эпидемической ситуации рост продаж диагностических реагентов замедлится. В 2025 году в России будет реализовано 96 млн упаковок диагностических реагентов, что на 6,8% превысит значение 2021 года.

medvestnik