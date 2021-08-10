Использование лекарств для людей могут легализовать в ветеринарии

Минсельхоз РФ поддержал предложение депутатов лечить животных человеческими лекарствами. До конца этой недели будет подготовлена соответствующая законодательная инициатива, сообщил автор предложения, председатель парламентского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По словам Бурматова, министерство поддержало внесение изменений в законодательство в части ускоренной экспертизы лекарственных препаратов для ветеринарного применения. Благодаря этому должен существенно расшириться перечень ветеринарных препаратов за счет «человеческих» лекарств, а также ожидается, что сделает анестезию более эффективной и позволит лечить сложные заболевания у животных.

«Сейчас перечень ветеринарных препаратов очень скудный, он насчитывает всего 2 тыс. препаратов, тогда как перечень «человеческих» лекарств в десять раз объемнее и состоит из более 18 тысяч наименований», – прокомментировал Бурматов.

По его словам, у домашних животных часто фиксируют схожие с болезнями человека заболевания. Но препараты для людей в ветеринарии врачи используют на свой страх и риск.

«Официально ветклиники их закупить не могут и идут на всевозможные ухищрения для спасения «хвостатых» жизней. Мы намерены легализовать их использование в ветеринарии. Поддержка Минсельхоза – это хорошо», – сказал депутат Госдумы.

gxpnews